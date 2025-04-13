İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken; İsrail Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesi'nde insansız hava aracıyla bir aracı hedef aldı.

6 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından katledildi.

CENAZE NAMAZINI BABALARI KILDIRDI

Acılı Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.

SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI

Saldırıya dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan "Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?", "Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi" mesajlar paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı da 50 bin 944'e yaralıların sayısı 116 bin 156'ya yükseldi.