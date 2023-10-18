İsrail'in Filistin'deki saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in Filistin'de hastaneyi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenler için Özvatan ilçesinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Vatandaşlar saldırıyı protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de cenaze namazında saf tuttu.
İsrail'in Filistin'de hastaneyi hedef alan saldırısında ölenler için Özvatan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in saldırısını protesto eden vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Kaynak: AA / Dünya