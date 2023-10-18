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İsrail'in Filistin'deki saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'de hastaneyi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenler için Özvatan ilçesinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Vatandaşlar saldırıyı protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de cenaze namazında saf tuttu.