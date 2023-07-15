İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırısı aileleri evsiz bıraktı

İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda birçok ev yıkıldı ve aileler evsiz kaldı. Saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca evlerde bulunan paraları da çaldı. Bölgedeki yıkım büyük boyutlarda.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın Filistinli El-Gul ailesinin hayatını altüst etti.

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine yaklaşık 48 saat süren ve bölgede büyük yıkıma yol açan saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti, 30'u ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı.

Cenin'de 3 Temmuz'da başlayan saldırılar sırasında çok sayıda Filistinli ailenin evi de yıkıldı. Saldırılarda yıkılan evlerden biri de Gul ailesinin eviydi.

Ailenin torunlarından 5 yaşındaki Fadi, dedesiyle geldiği evin enkazında oyuncaklarını ararken, bir yandan da soranlara babasının hapiste olduğunu anlatıyor.

AA muhabirine konuşan dede Mahmud el-Gul (60), İsrail'in saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen binada yaşayan 3 ailenin evsiz kaldığını ve akrabalarının yanına sığındığını söyledi.

İsrail'in bombalaması sırasında ailesinin saatlerce korku yaşadığına işaret eden Gul, "İlk gün İsrail güçleri evimize baskın düzenledi, arama yaptıktan ve tüm eşyaları tahrip ettikten sonra üç oğlumu, eşlerinin ve çocuklarının gözünün önünde gözaltına aldılar." dedi.

"İsrail ordusu kumbaradaki birkaç şekele bile göz dikmiş"

Ailesinin çatışmalar ve bombardıman altında onlarca aileyle birlikte kaçmak zorunda kaldığını ancak 24 saat sonra geri döndüklerini ve evlerinin durumunu görünce şaşkınlığa uğradıklarını söyleyen Gul, şunları kaydetti:

"Biz evden ayrıldıktan sonra İsrail ordusu tekrar eve dönerek, kapıları havaya uçurmuş, temeli yıkmış ve her şeyi kırmış. Yani artık kullanılabilir hiçbir şey yok. İsrail ordusu, evde sakladığımız yaklaşık 250 bin şekeli de çalmış."

Torunlarından birine ait olan kumbarayı gösteren Gul, "Bakın, İsrail ordusu kumbaradaki birkaç şekele bile göz dikmiş." ifadelerini kullandı.

Gul, İsrail ordusunun 2002'de de evini tamamen yıktığını ancak kendisinin evini yeniden inşa ettiğini ve yeniden bir yıkımla karşılaştığını dile getirdi.

İsrail askerleri çiçekleri ve kuşları da öldürüyor

Evinin 40 metrekareyi aşmayan süs kuşlarının yetiştirildiği bir bahçeye sahip olduğunu ve bombardıman sırasında buranın da yıkıldığına işaret eden Gul, "Ben hayatı seven, kendisi ve ailesi için mutluluk yaratan bir adamım ama İsrail ordusu çiçekler ve kuşlar dahil her şeyi yok etmek için geliyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 kuşunu kaybettiğini söyleyen Gul, bunların bir kısmının patlamalar sonucu uçuşan cam ve taşlar nedeniyle telef olduğunu, diğerlerinin ise kafeslerinden kaçtığını belirtti.

Torunlarını evlendirecekken, evsiz kaldılar

Gul'un eşi Ümmü Cihad ise torunlarının düğününe hazırlanırken evsiz kaldıklarını söyledi.

Ümmü Cihad, "Eylül başında torunumun nikah sevincini yaşayacaktık ama bugün evin havaya uçurulması ve paraların çalınması üzerine evsiz bir halde kaldık." dedi.

Kocası ve çocuklarının emeği olan söz konusu parayı torunlarının evini dizmek ve düğününü yapmak için kullanmayı planladıklarını aktaran Ümmü Cihad, şöyle devam etti:

"Kullanılabilecek hiçbir şey yok, her şeyi yıktılar, zemini havaya uçurdular, kullanılabilecek eşya bırakmadılar. İsrail ordusu kamp baskını sırasında çocuklarımdan 3'ünü gözaltına aldı, daha sonra ikisini serbest bıraktı. Büyük oğlum ise hala gözaltında."

Bölgedeki yıkım büyük

Fetih Hareketi'nin Cenin bölgesinden sorumlu Genel Sekreteri Ata Ebu Ramile, "İsrail'in baskınında 32 ev tamamen ve 140 ev kısmen yıkıldı. Yüzlerce ev hafif hasar gördü ve mobilyalar kırıldı." dedi.

Ebu Ramile, "İsrail ordusunun mülteci kampının altyapısını ve evlerini yok etmede başarılı olduğunu ancak direnişin onu kelimenin her anlamıyla yendiğini" savundu.

Kampın Yeniden İmarı Komitesi'ne de başkanlık eden Ebu Ramile, Filistin devlet başkanlığının ve hükümetin direktifleri doğrultusunda yeniden inşa çalışmalarına başlandığını kaydetti.