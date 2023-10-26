Hamas'tan 20. günde ağır misilleme! Roketin düştüğü Tel Aviv siren sesleriyle inledi

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 20. gününde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Roketlerin düştüğü yerlerde yangın çıktı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Tel Aviv'de Demir Kubbe hava savunma sistemleri roketlere karşılık verirken, şehirde saldırı sirenleri çaldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Roketlerin düştüğü yerlerde yangın çıkarken, Tel Aviv'de Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girdi.

HAMAS, TEL AVİV'E ROKET SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20'nci gününde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Siren seslerinin yükseldiği Tel Aviv'de, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek, roketlere karşılık verdi.

ROKETLER YANGINA NEDEN OLDU

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi. Tel Aviv'de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşte roket saldırısından görüntüler: