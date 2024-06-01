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İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var

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İsrail tarafından önerilen yeni ateşkes taslağının ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanması dikkat çekti. Durumu değerlendiren Filistin Meclisi Üyesi Mustafa Barghouti, "Bu ABD'nin Netanyahu'yu kuşatma ve tekrar manevra yapmasını engelleme yoludur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı. Yeni teklifin bizzat Biden tarafından açıklanması, Netanyahu'ya bir mesaj olarak yorumlandı.

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek" diye konuştu.

"3. AŞAMADA GAZZE'NİN YENİDEN İNŞA SÜRECİ GÜNDEME GELECEK"

Biden, taraflar arasındaki müzakere sürecinin 6 haftadan uzun sürmesi durumunda, müzakereler sürdükçe geçici ateşkesin de devam edeceğini belirtti. İkinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktardı.

"İSRAİL'İN LİDERLERİ BU ANLAŞMANIN YANINDA DURMALI"

İsrail yönetimine de seslenen Biden, "İsrail'in liderlerine bu anlaşmanın yanında durmaları çağrısını yapıyorum. Ömür boyu İsrail'e bağlılığı olan ve savaş zamanı İsrail'e giden tek Başkan olarak söylüyorum: Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz" yorumunu yaptı.

HAMAS'TAN OLUMLU YANIT

Hamas'tan söz konusu teklife ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

BIDEN'IN TEKLİFİ TEK BAŞINA AÇIKLAMASININ ARDINDAKİ MESAJ

Öte yandan; Filistin Meclisi Üyesi Mustafa Barghouti, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Biden'ın teklifi tek başına açıklamasının aslında bir mesaj olduğunu vurguladı. Barghouti, "Bu açıklama açıkça gösteriyor ki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başarısızlığını kabul ediyor. İsrail Gazze'deki Filistin halkına etnik temizlik uygulamada başarısız oldu. Filistin direnişini ortadan kaldırmakta başarısız oldu. İsrailli mahkumları takas anlaşması olmadan geri getirmeyi başaramadı. Bunlar uzun vadede Netanyahu ve geleceği üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacak" dedi.

İsrail'in onayı olmadan Biden'ın böyle bir açıklamayı yapamayacağını söyleyen Barghouti, "Bu ABD'nin Netanyahu'yu kuşatma ve tekrar manevra yapmasını engelleme yoludur" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Joe Biden Filistin İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Azra Erdem:

Allahım tez zamanda barış ver bitsin zalim korkunç savaş çünkü çocuklar bebekler açlıktan ölüyor durdur inşallah tez durur bu savaş

13
0
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Hakan Kkk:

Bu iki bunağa kimse güvenmesin ikisi de malzaymır

9
0
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duyarlı vatandaş:

Kim kazandı şimdi ?

6
0
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