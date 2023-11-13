İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor

İsrail saldırılarından kaçan binlerce sivilin sığındığı, elektrik, gıda ve suyun tükendiği Gazze'nin en büyük sağlık kurumu olan Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı.

İSRAİL KUŞATMASI NEDENİYLE ÖLÜMLER BAŞLADI

Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

HASTANEDEKİ HAYATİ EKİPMANLAR ÇALIŞMIYOR

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti. Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

"HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA OLAN 33 PREMATÜRE BEBEK VAR"

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi. Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

HASTANEYE YAKIT ULAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Hastanedeki sağlık ve idari personelin az miktardaki bu yakıtın teslim alınması durumunda hedef alınmaktan korktuğunu dile getiren Ebu Silmiyye, İsrail tarafından, hastaneye yakıtın Uluslararası Kızılhaç veya herhangi bir uluslararası kuruluş aracılığıyla ulaştırılmasını istediklerini aktardı.

ŞİFA HASTANESİ DOKTORU: BEBEKLER BİRER BİRER ÖLÜYOR

İsrail'in füze, roket ve uçaklarla saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadya Malhis ise yaşanan çaresizliği şu sözlerle ifade etti; "İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Kuvözdeki bebekler birer birer ölüyor. Doktorları çok hedef aldılar. Arkadaşlarımız şehit oldu. 4 günden beri kimse çıkamıyor. Pencereden bile bakan hemşire vuruldu. Kim hareket ediyorsa onu vuruyorlar. Doktorlar hastaneden ne çıkabiliyor, ne de dışardakiler hastaneye girebiliyor. Şehitlerimizi bile alamıyoruz. Küçüçük bir odada karanlıkta oturuyoruz, kimse hareket etmiyor. Allah'a sığındık."

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis.

"KADINLAR BEBEKLERİYLE BİRLİKTE ÖLECEK"

Doğum yapılacak yer kalmadığını belirten Malhis konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ameliyathane bile çalışamaz durumda. Doğum yapacak bir yer. Kadınlar bebekleriyle birlikte ölecek. Normal doğum olsa evde yapabilirsin ama sezaryan ihtiyacı olan için çok zor. Durum çok vahim. Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz, kimse bize yardım etmiyor."