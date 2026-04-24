İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail ve Lübnan temsilcileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Trump, Lübnan'a Hizbullah'a karşı destek vereceklerini belirterek bölgedeki ateşkese ilişkin yeni kararı bildirdi.

Oval Ofis'teki toplantının katılımcılarına ve içeriğine değinen Trump, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile birlikte İsrail ve Lübnan'ın üst düzey temsilcileriyle Oval Ofis'te bir araya geldik. Görüşme çok iyi geçti! ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'a karşı korumasına yardımcı olmak amacıyla Lübnan ile iş birliği yapacak" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin süresi ve planlanan liderler görüşmesine ilişkin ise Trump, "İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak. Yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu tarihi toplantının bir katılımcısı olmak büyük bir onurdu!" açıklamasında bulundu.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

