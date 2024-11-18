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İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

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İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı iddia edildi. Ateşkesin ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'e kadar süreceği belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Ateşkesin ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

İSRAİL İLE HİZBULLAH ATEŞKESTE ANLAŞTI

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları devam ederken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı öne sürüldü.

TRUMP GÖREVE BAŞLAYANA KADAR DEVAM EDECEK

Ateşkesteki Donald Trump detayı dikkat çekti. Ateşkesin Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih olan 20 Ocak 2025'e kadar süreceği belirtildi.

ATEŞKESİN DETAYLARI

Öte yandan anlaşmaya taraflar 21 Kasım'da imza atacak. Ateşkes 60 gün sürecek. Ateşkes kararı kapsamında Hizbullah askeri kanadını, Güney Lübnan'da 10 kilometrelik alandan çekecek, İsrail de güney şeridinden çıkacak.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVATOZZ:

İsrail terör ülkesinin ordusunda çatlak var. İntihar eden kaçan kafayı yiyen isyan eden karşı çıkan istemeyen. Orduyu toparlaması lazım. Zaman kazanacak.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ikisinin de ipi bu adamın elinde

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Zaman kazanacaklar...

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Peygamber efendimiz 1400 sene önce bir hadisinde bu anlaşmanın bir kadının gebeliğinden daha az süreceğini söylemiş ondan sonrasında Büyük liderin İslam ordularının başına geçip amik ovasında iblis ordusunu yok edeceğini müjdelemiş Bu büyük savaşın lider ülkesi Türkiye olacak Bunu hepimiz göreceğiz.!!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Allah razı olsun trump

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