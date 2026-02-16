İsrail İnsansız Hava Aracıyla Saldırı Düzenledi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL'e ait bir insansız hava aracının, Lübnan- Suriye sınır hattında bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında bir araca saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıyla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.