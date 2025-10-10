Haberler

İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Güncelleme:
İsrail hükümeti, Mısır'da Hamas ile mutabakata vardığı ateşkes anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ile Gazzeliler de evlerine dönmeye başladı.

Gazze'de aylardır süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. 8 Ekim'de Mısır'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas tarafları anlaşmayı kabul etti. İsrail kabinesi tarafından da kabul edilen anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazzelilerin evleri dönüş yolculuğu da başladı.

İŞGAL ETTİKLERİ BÖLGELERDEN ÇEKİLİYORLAR

Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görüldü.

FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, İsrail tarafından daha önce Gazze'nin güneyine zorla göç ettirilen Filistinliler yeniden evlerine dönmeye başladı. Bölgeden gelen görüntülerde binlerce kişinin Kuzey Gazze'den güneye doğru yaya olarak ilerlediği görüldü.

İKİ ÜLKE MÜHİM ROL OYNADI

Ateşkesin sağlanmasında Mısır'ın ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri belirleyici rol oynadı. Bölgedeki insani yardım geçişlerinin yeniden başlaması ve yerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünün sağlanması, anlaşmanın öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemirhan:

Gazze'de ev mi kaldı loo

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

inandılar başardılar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
