Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk'un düzenlenen saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

"TERÖR SALDIRILARINA DOĞRUDAN KATILDI"

IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk IDF'in hassas bir saldırısı sonucu öldürüldü. Kaouk, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yakındı ve İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik terör saldırılarına doğrudan katıldı.

Nebil Kaouk.

GÜNEY BÖLGESİ KOMUTANLIĞI DA YAPTI

Hizbullah'a 1980'lerde katılmış ve Operasyon Konseyi'nde güney bölgesi komutan yardımcılığı, güney bölgesi komutanlığı ve Operasyon Konseyi komutan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, alanında önemli bir uzmanlık kaynağı olarak görülmüştür.

"İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDECEK" MESAJI

IDF, Hizbullah terör örgütü içindeki komutanları vurmaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek ve İsrail Devleti vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçecektir" denildi.