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Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın önemli komutanlarından Nebil Kaouk'un düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Kaouk, terör saldırılarına katılmasının yanı sıra Hizbullah'ın üst düzey liderlerine yakın bir isimdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk'un düzenlenen saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

"TERÖR SALDIRILARINA DOĞRUDAN KATILDI"

IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk IDF'in hassas bir saldırısı sonucu öldürüldü. Kaouk, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yakındı ve İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik terör saldırılarına doğrudan katıldı.

Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldüNebil Kaouk.

GÜNEY BÖLGESİ KOMUTANLIĞI DA YAPTI

Hizbullah'a 1980'lerde katılmış ve Operasyon Konseyi'nde güney bölgesi komutan yardımcılığı, güney bölgesi komutanlığı ve Operasyon Konseyi komutan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, alanında önemli bir uzmanlık kaynağı olarak görülmüştür.

"İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDECEK" MESAJI

IDF, Hizbullah terör örgütü içindeki komutanları vurmaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek ve İsrail Devleti vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçecektir" denildi.

Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (1)

Tevabil Arslan il:

Lütfen şu çerez bilgisini kaldırın. Teli açarken sadece boş ekran olmalı.Bu neki zırt pırt bildiri. Kaç saat ömrümüz var ki.

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