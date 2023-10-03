İsrail, Harem-i İbrahim Cami'ye Müslümanların girişini yasakladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Cami'ye Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot Bayramı nedeniyle Müslümanların girişini 2 gün süreyle yasakladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Cami'ye Müslümanların girişini 2 gün süreyle yasak getirdi. Dün başlayan ve Yahudilerin Sukot Bayramı gerekçe gösterilerek getirilen yasağa Müslümanlar tepki gösterdi. El Halil Vakfı Direktörü Muhammed El-Jaabari, "Arap ve İslam ülkelerini, İsrail'in İbrahim Cami'ye yönelik saldırılarını durdurmak için müdahale etmeye çağırıyoruz" dedi. El-Jaabari, İsrail'in İbrahim Cami üzerinde tam kontrol sağlamayı ve Müslümanların camide namaz kılmasını engellemeyi amaçladığını belirtti. Caminin yakınında ve El Halil çevresinde güvenlik önlemlerini de sıkılaştırıldı.

Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Cami, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. İsrail güçleri camiyi Yahudi bayramlarında yılda 10 gün Müslümanlara tamamen kapatıyor.

"İbrahim Camii Katliamı"

Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin, 25 Şubat 1994'te İbrahim Cami'de sabah namazını kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Tarihe "İbrahim Cami Katliamı" olarak geçen saldırının ardından cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise caminin yüzde 72'si Yahudilere tahsis edilmişti. - EL HALİL