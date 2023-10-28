İsrail, Hamas'ın iki üst düzey askeri yetkilisini öldürdü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ı öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırırken, Gazze'deki iletişim hizmetleri tamamen kesildi ve Şifa Hastanesi hedef gösterildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın iki üst düzey askeri yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), gece düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ı öldürdüğü iddia edildi.

Açıklamada, Ebu Rukbe'nin insansız hava araçları (İHA), keşif uçakları, planörler ve Hamas'ın hava savunması idaresinden sorumlu olduğu, Ebu Suheyban'ın ise 24 Ekim'de gerçekleştirilen ve İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtilen denizden İsrail'e sızma girişimini planladığı ve komuta ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ebu Rekbe'nin, 7 Ekim'de paramotorlarla Gazze sınırından İsrail'e sızarak Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen sürpriz saldırının planlanması ve uygulanmasına katıldığı ve İsrail ordusunun mevzilerine yönelik İHA saldırılarını yönettiği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun Gazze'deki saldırılarının amacının, hem Hamas'ı ortadan kaldırmak hem de Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillileri geri getirmek olduğunu yineledi.

Basın açıklaması yapan Hagari, "Rehineleri eve getirmek son derece önemli ulusal bir çabadır; operasyonel ve istihbari tüm faaliyetlerimiz bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Hagari'nin rehine açıklamasının, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin, ordunun Gazze'deki yoğun saldırılarının yakınlarının hayatını tehlikeye attığı konusunda hükümet ve orduya yönelik eleştirilerde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etmişti.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın 7 bin 326 kişinin öldüğünü, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.