İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınlarında 3 Filistinli Öldü, 38'i Yaralandı

BATI İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü, 38'i yaralandı.

İsrail güçleri, gece boyu Batı Şeria'nın farklı noktalarına çok sayıda baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın emniyet ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, baskınların adresi; Cenin, Nablus'un doğusundaki Asker ve Balata mülteci kampları, Ramallah'ın batısındaki Beyt Rima beldesi, El-Halil'e bağlı Beni Naim beldesi ile Et-Tabaka köyü, Tubas'ın güneyindeki Tammun beldesi ve Nablus'un kuzeybatısındaki Barka beldesi oldu.

Asker Mülteci Kampı baskınında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada, göğsünden ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, 10 Filistinli yaralandı. Balata Mülteci Kampındaki baskında ise 4 Filistinli yaralandı.

Baskın sırasında İsrail güçleri, mayıs ayında öldürülen Hasan Katanani'nin ailesinin yaşadığı ve daha önce boşaltılan 2 katlı evi bombayla patlattı.

Beyt Rima beldesindeki baskında çıkan çatışmada ise Nasır Abdullatif el-Bergusi isimli bir Filistinli hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Tammun beldesindeki baskında da 1 Filistinli öldü, 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 7 Filistinli yaralandı. Ayrıca, 1'i kadın 3 Filistinli gözaltına alındı.

El-Halil'e bağlı Et-Tabaka köyüne yönelik baskın sırasında çıkan çatışmada, 1 Filistinli bacağından vuruldu. Beni Naim beldesinde ise onlarca kişi atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Cenin'deki baskında, İsrail güçleriyle Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, 5 Filistinli yaralandı.

Cenin ve Es-Sile el-Harisiyye beldesine düzenlenen baskınlarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'un kuzeybatısındaki Barka beldesinde 5, Avarta beldesinde ise 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

En son verilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 110, yaralı sayısı ise 1900 olarak açıklanmıştı.