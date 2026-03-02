Haberler

İsrail: Lübnan'a saldırılar devam edecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırıların, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasından önce sona ermeyeceğini açıkladı. Zamir, kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ve ABD ordusuyla iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, " Lübnan'a yönelik saldırılar, Hizbullah'ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyecek" dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklamada bulundu. Kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Zamir, ABD ordusuyla benzersiz bir iş birliği içinde olduklarını bildirdi. Zamir, "Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Savaşı yalnızca İran zarar gördüğünde değil, Hizbullah da son derece ağır bir darbe aldığında sona erdireceklerini kaydeden Zamir, "Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz. İsrail ordusu aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandı" diye konuştu.

