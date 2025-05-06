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İsrail Gazze'ye Giriş Yapmayı Planlıyor

İsrail Gazze'ye Giriş Yapmayı Planlıyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye askeri bir müdahaleye hazırlanıldığını duyurdu. Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki toprakların ele geçirilmesi ve Filistinlilerin güney bölgelere yerleştirilmesi planını onayladı. ABD'nin Körfez bölgesine yapacağı ziyaret öncesinde başlayan bu askeri harekat, insani yardım dağıtımına olanak sağlamayı da içeriyor.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin " Gazze'ye güçlü bir girişin eşiğinde" olduğunu söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail ordusunun Gazze'deki toprakları ele geçirmesi ve Filistinlilerin güney bölgelere yerleştirilmesi planını onayladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını genişleteceği haberlerini doğruladı. Netanyahu, ülkenin en üst düzey askeri yetkililerinin kendisine 18 aydır süren savaşın "yoğunlaştırılması" yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi. Askeri yetkililerin "Artık son hamleleri başlatma zamanı geldi" dediğini aktaran Netanyahu, yeni askeri harekatın Gazze'de hala tutulan esirlerin evlerine dönmesini sağlayacağını savundu.

Karar, İsrail'in son iki aydır Gazze Şeridi'ni ablukaya, bölgeye insnaı yardımı kestiği, saldırılarına devam ettiği ve kalan esirlerin serbest bırakılması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde alındı. Dünya basınında yer alan haberlere göre Hamas yetkilileri İsrail'in gerilimi tırmandırma kararının ardından ateşkes görüşmelerinin içinin gereksiz bir hale geldiğini düşündüklerini aktarıyor.

İ srail Gazze'nin kuzey bölgelerinde yaşayan Filistinlileri zorla yerinden edecek

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail askerlerinin Gazze'deki toprakları ele geçirmesi ve Filistinlilerin güney bölgelere yerleştirilmesi planını onaylarken, hükümet operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Körfez bölgesine yapacağı ziyaret öncesinde sürdürülen ateşkes görüşmeleriyle eş zamanlı olarak yavaş bir şekilde başlayacağını açıkladı.

Hükümet sözcüsü David Mencer, bu askeri planın İsrail askerlerinin belirli bölgeleri süresiz olarak elde tutmasını öngördüğünü, bunun da "Hamas'ın bu bölgeleri yeniden ele geçirmesini engellemek" amacıyla yapıldığını söyledi.

Kabine ayrıca insani yardımların dağıtımına olanak sağlayacak yeni bir mekanizmayı da onayladı. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki gıda sıkıntısının "felaket" boyutlarına ulaştığı uyarısında bulundu. İsrail Ordu Radyosu'nda bugün yapılan bir açıklamada, hükümetin Refah'ta Morag ve Filadelfi şeritleri arasında yardım dağıtımı için bir plan hazırlandığını duyurdu. Radyo, Refah'ta üç yardım dağıtım merkezi kurulacağını bildirdi.

Refah'taki yardım dağıtımının ABD'li özel şirketler tarafından yönetileceği, Gazze sakinlerinin bu merkezlere yalnızca güvenlik kontrolünden geçtikten sonra giriş yapabileceği vurgulandı.

İ srail Husilerin saldırısının ardından Yemen'i yeniden bombaladı

Hafta sonu Husi milislerinin İsrail'in ana uluslararası havaalanı yakınlarına bir balistik füze fırlatmasının ardından, İsrail savaş uçakları dün akşam Yemen'in batısındaki Hudeyde liman kentine havadan saldırı düzenledi.

Yemen Sağlık Bakanlığı'na göre hedef alınan yerlerden biri olan Hudeyde'nin doğusundaki bir çimento fabrikasında en az bir kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Husiler, bir yılı aşkın süredir Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gerekçesiyle İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. İsrail, ABD ve İngiltere, Husilerin saldırılarına karşılık veriyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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