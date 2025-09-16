İsrail Gazze'de Kara Harekâtı Başlattı, Bombardıman Şiddetlendi

İsrail Gazze Şehrini gece boyu ağır bir bombardıman düzenlerken, Amerikan haber sitesi Axios ve Jerusalem Post gazetesi, İsrail Ordusu'nun tüm şehri ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu.

İsrail'in binlerce kişinin kaçış yolundaki Gazze'nin orta kesimlerini de vurduğu belirtildi. Filistinli yetkililer ölü ve yaralı sayısının arttığını duyurdu.

Yoğun bombardıman ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pazartesi günkü Kudüs ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek açıklamasından saatler sonra başladı.

İsrail Savunma Bakanı Israil Katz da X hesabındaki paylaşımıda "Gazze yanıyor" dedi ve İsrail'in "görev tamamlanana dek vazgeçmeyeceği ve geri adım atmayacağı" tehdidinde bulundu.

Gazze'deki yerel gazeteciler Gazze Şehri'nde neredeyse sürekli devam eden hava saldırıları ve top ateşi olduğunu bildirdi. Evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanlar olduğu kaydedildi. İsrail Ordusu henüz kara operasyonu haberlerini teyit etmedi.

İsrail Gazze Şehri'nde yaşayanlardan güneye, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine gitmelerini talep etmişti. İsrail Ordusu 250 bin kişinin kaçtığını tahmin ediyor, ancak bölgede hala yüzbinlerce kişinin olduğuna inanılıyor.

Bazıları güneye gidecek imkanları olmadığını belirtirken, İsrail'in burada da hava saldırıları düzenlemesi nedeniyle Gazze'nin güneyinin de güvenli olmadığını belirtti.

Bu arada, ABD'li Bakan Rubio'nun bir sonraki durağı Katar olacak. Arap ülkeleri liderleri Pazartesi günü Katar'da toplandı ve İsrail'in bu ülkede düzenlediği saldırıyı kınadı.

Rubio uçağa binerken yaptığı açıklamada Katar'ın hala Gazze'de arabuluculuk yapabilecek tek ülke olduğunu belirtti. Arap ve Müslüman ülkelerin Katar'daki İsrail saldırısını kınaması konusunda BBC'nin ısrarlı soruları karşısında Rubio "ABD'nin savaşın bir uzlaşmayla bitmesini tercih ettiğini ve bölgedeki ortaklarının "temas halinde" kalmasını umduğunu söyledi.

Rubio Gazze'de bir anlaşmanın yapılabileceği "çok kısa bir fırsat penceresi" olduğunu da söyledi.

İsrail'de ise rehine yakınları İsrail Başbakanı'nın evinin önünde protestolarını sürdürdü. Gazze'de hala 20'sinin sağ olduğuna inanılan 48 rehine bulunuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Katar'daki saldırının uluslararası alanda kınanmasına karşın, ülke dışındaki Hamas yetkililerine yönelik başka saldırılar yapılmayacağını söylemeyi reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump Katar'a "bir daha topraklarında böyle bir şey olmayacağı" güvencesini vermişti.

Katar büyük bir ABD hava üssüne ev sahipliği yapıyor ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için dolaylı müzakerelerde arabuluculuk rolü oynuyordu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında, şimdiye kadar en az 64.500 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 yılında Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ise 1.219 kişi yaşamını yitirmişti.