İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi

İsrail'in Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

İsrail'in Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli esir kadınlar Haşim ve Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah itibarıyla kadın esirlerin Doğu Kudüs'teki aile üyelerini Meskubiyye'deki soruşturma odalarına çağırdığı, telefonlarına el koyduğu ve şu ana kadar orada tutuldukları kaydedildi.

İsrail polisinden serbest bırakılması beklenen Filistinli kadın esirlerin ailelerine uyarı

İsrail polisi, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakata göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 39 Filistinli esirden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan kadın esirlerin evlerine giderek aileleri uyardı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail polisi, akşam saatlerinde Filistinli kadın tutuklu Marah Bekir, Nihaye Sabba, Zeyna Abdu ve Amani Haşim'in evlerine baskın yaptı.

İsrail polisi, söz konusu evlerde aile üyelerinden başka kimsenin bulunmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Ailelerden ayrıca tutukluların serbest bırakılması dolayısıyla tatlı dağıtmamaları istenirken, tutuklu ve aile üyelerinin basına konuşmasının yasak olduğu bildirildi.