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İsrail, Filistinli erkekleri yarı çıplak gözaltına alıyor

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Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda İsrail'in çok sayıda Filistinli erkeği yarı çıplak bir şekilde gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası tutukluların Hamas savaşçıları olduğunu savunurken, Filistinli yetkililer görüntülerin insanlık dışı olduğunu belirtti.

Gazze’nin kuzeyinde ve Han Yunus çevresinde çatışmalar şiddetlenirken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde İsrail’in çok sayıda Filistinli erkeği yarı çıplak bir şekilde gözaltına aldığı görülüyor.

BBC tarafından da doğrulanan bir görüntüde Filistinlilerin iç çamaşırlarıyla, yerde diz çöker vaziyette tutuldukları ve etraflarında İsrail askerlerinin olduğu görülüyor.

Söz konusu kişilerin Gazze Şeridi’nin oldukça kuzeyinde yer alan Beyt Lahya’da gözaltına alındıkları düşünülüyor.

Yerel medya yayınlarından birisi, gözaltına alınanlardan birinin saygın bir gazeteci olduğunu bildirdi.

Videoda, onlarca erkeğin kaldırım üzerine yalın ayak dizildiği, ayakkabılarının ise yol boyunca saçıldığı görülüyor.

İsrailli askerler ve zırhlı araçlar da hemen yanı başlarında bekliyor.

Başka bir görüntüde ise erkeklerin askeri bir kamyonda taşındığı görülüyor.

İsrail medyasında tutukluların teslim olan Hamas savaşçıları olduğunu savunuyor.

Sosyal medyadaysa, bu kişilerin Gazze'de bir Birleşmiş Milletler okuluna aileleriyle birlikte sığınmış siviller olduğu ve İsrail baskınında ölenler de olduğu iddia ediliyor.

Filistinli yetkililer görüntüler hakkında "Bu zalim görüntüler, insanlığın en karanlık dönemlerini hatırlatıyor" yorumunu yaptı.

BBC tarafından henüz doğrulanmamış başka bir görüntüde de, gözleri bağlı erkeklerin, düzleştirilmiş büyükçe bir kum alanda diz çöktükleri görünüyor.

İsrail ordusu görüntülerle ilgili doğrudan bir yorum yapmadı.

Ancak ordu sözcüsü Daniel Hagari Perşembe günü, “askerlerin ve İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet memurlarının yüzlerce terör şüphelisini gözaltına aldığını ve sorguladığını” söyledi.

Hagari, “Birçoğu son 24 saat içinde kendileri teslim oldu. Sorgulardan elde edilen istihbarat, mücadeleyi sürdürmek için kullanılıyor” dedi.

El-Arabi El-Cedid gazetesinde muhabir olarak görev yapan, tanınmış Filistinli gazeteci Ziya el-Kehlut’un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Arapça yayın yapan gazete, el-Kehlut’un İsrail güçleri tarafından Beyt Lahya’da kardeşleri, akrabaları ve diğer siviller ile birlikte tutuklandığını belirtti. Gazete “New Arab” ismiyle İngilizce de yayımlanıyor.

El-Arabi El-Cedid, Perşembe günü “aşağılayıcı” olarak nitelendirdiği tutuklamayı kınadı.

Askerlerin, erkekleri kıyafetlerini çıkarmaları için zorladığını bildiren gazete, “tutuklamalar sırasında mahrem sınırları aşan aramalar yapıp aşağılayıcı muamelede bulunulduğunu ve tutukluların gizli yerlere taşınmak üzere haklarında işlem yapıldığını” aktardı.

Gazete, “İsrail'in bölgedeki gazetecilere yönelik devam eden saldırısını kınamak için uluslararası toplumu, gazeteci haklarını savunan kurumlarlala birlikte insan hakları kuruluşlarına” çağrıda bulundu.

BBC, el-Kehlut’un da gözaltına alındığını iddiasını soru olarak İsrail ordusuna yöneltti.

BBC

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