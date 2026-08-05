El-Sayed, AIPAC destekli Stevens'ı yenerek Michigan'da Demokrat Parti Senato ön seçimini kazandı

(ANKARA) - Mısır kökenli Amerikalı doktor Abdul El-Sayed, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçiminde, İsrail yanlısı lobi AIPAC'ın desteklediği Haley Stevens'ı mağlup etti. İsrail'e askeri yardımın durdurulmasının yanı sıra kamusal sağlık sigortası ve seçim finansmanı reformunu savunan El-Sayed, kasımda Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarışacak.

Hekim ve halk sağlığı uzmanı Abdul El-Sayed, dünden beri başa baş devam eden ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Demokrat Parti Senato ön seçimini kazandı. El-Sayed, Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ın kendisini arayarak yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

Mısır göçmeni bir ailenin çocuğu olan El-Sayed, kasımda seçilmesi halinde ABD Senatosuna giren ilk Müslüman olacak.

ADAYLAR İSRAİL POLİTİKASINDA AYRIŞTI

El-Sayed, seçim kampanyasında İsrail'e yönelik ABD askeri yardımının durdurulmasını ve evrensel kamu sağlık sigortası sistemini savundu. Bu tutumunu 7 Temmuz'daki Demokrat Parti ön seçim tartışmasında da yineleyen El-Sayed, "İnsan hakları ihlalleri, soykırım ve apartheid uygulayan bir ülkeye silah satmaya devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin merkez kanadında yer alan Stevens ise ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve İsrail'e verilen desteğin sürdürülmesini savundu. İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AIPAC ve bağlantılı gruplar, Stevens'ın lehine seçim faaliyetlerine yaklaşık 30 milyon dolar harcadı. AIPAC'ın tek bir seçim yarışı için yaptığı en yüksek harcama olan bu tutar, kampanyanın öne çıkan tartışma başlıklarından biri oldu.

El-Sayed, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın öncülük ettiği Demokrat Parti içindeki ilerici kanada yakın bir program savunuyor. Programında tüm yurttaşları kapsayan kamusal sağlık sigortası sistemi ve sosyal güvenlik programlarının korunması ile temel yaşam maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor. El-Sayed ayrıca milyarderlerden daha fazla vergi alınmasını ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin kaldırılmasını destekliyor.

TRUMP'TAN EL-SAYED'E TEPKİ

El-Sayed, kasım seçiminde Cumhuriyetçi Parti ön seçimine rakipsiz giren eski Kongre üyesi Mike Rogers ile karşılaşacak. Michigan'daki yarış, Demokratların Senatoda çoğunluğu elde etme hedefi açısından kritik seçimlerden biri olarak görülüyor.

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, El-Sayed'i "komünist ezik" olarak nitelendirdi ve "Yahudilerden ve İsrail'den nefret ettiğini" ileri sürerek sonucu Cumhuriyetçi Parti açısından "iyi haber" olarak değerlendirdi.

Kaynak: ANKA