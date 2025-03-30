İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay

İsrail'de, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek karara onay verildi.

YOL YAPIM KARARINA ONAY

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirdi. Açıklamada, "Yerleşimi, güvenliği ve tüm bölge sakinlerinin refahını güçlendirecek tarihi bir karar." iddiasında bulunuldu.

FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARININ GASBEDİLMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK

İsrail kabinesi, kararı, Filistinlilerin kesintisiz seyahat edebileceği iddiasıyla "Beytüllahim'den çıkan bir Filistinli kontrol noktalarından geçmeden Eriha bölgesine ulaşabilecek." şeklinde savundu. Ancak kararla birlikte bölgede Filistinlilerin toprakları gasbedilerek oluşturulan yerleşimlere özel yeni yollar yapılmasının önünün açılacağı belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERİN YOLLARI KULLANMASI ENGELLENECEK

Filistin kasabalarını birbirine bağlayacak söz konusu yollar sayesinde, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, bu hamleyle "Filistinlilerin bölgenin güzergahından ve şehirleri birbirine bağlayan yollardan uzaklaştırılacağını" yazdı. Kudüs'ün 7 kilometre doğusundaki Maale Adumim yerleşimine giden yolların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulmasıyla İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunun açılacağı yorumu yapıldı.

KATZ: BATI ŞERİA'DAKİ HAKİMİYETİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini pekiştireceğini "Yapılan yollar Batı Şeria'daki hakimiyetimizi güçlendirecektir." sözleriyle itiraf etti. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev ise bu kararla "Maale Adumim" yerleşimiyle Batı Kudüs arasındaki "E1" yerleşim alanının genişletilmesinin önünün açıldığı itirafında bulundu.