İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Antisemitik Kışkırtmalara Suçlama

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle ismini vermediği Avrupalı yetkilileri "düşmanca ortamı tetikleyen zehirli antisemitik kışkırtmalar" yapmakla suçladı.

İsrail, hafta başından bu yana Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından son dönemde Avrupa'dan yoğun eleştirilerle karşı karşıya. İnsani yardım kuruluşları, 11 haftadır devam eden İsrail ablukasının Gazze'yi kıtlık eşiğine getirdiği uyarısında bulunuyor. Bu hafta başında, İngiltere, Kanada ve Fransa liderleri, İsrail yeni askeri operasyonunu durdurmaz ve yardım kısıtlamalarını kaldırmazsa, "somut adımlar" atacaklarını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, düzenlediği basın toplantısında ismini doğrudan vermediği Avrupalı yetkilileri, Washington'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle "düşmanca ortamı tetikleyen zehirli antisemitik kışkırtmalar" yapmakla suçladı. Saar, "Bu cinayete giden doğrudan bir hat var: antisemitik ve İsrail karşıtı kışkırtmalar... Bu kışkırtmalar, başta Avrupa'dan olmak üzere, birçok ülke ve uluslararası kuruluştan liderler ve yetkililer tarafından da yapılıyor" dedi. Saar, hangi lider veya yetkilileri kastettiğini belirtmedi.

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, bir muhabirin, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın İsrail'e yönelik son açıklamalarının Washington'daki saldırıya zemin hazırlayıp hazırlamadığını sorması üzerine Saar, "Çok açık konuştuğumu düşünüyorum" demekle yetindi.