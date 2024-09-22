İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 10 yaşındaki bir çocuk Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Utanç manzarasına çevredekiler de tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olayda Alman polisinin çocuğu gözaltına aldığı vurgulandı.

NAZİ GEÇMİŞLERİ HATIRLATILDI

Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkenin bayrağını taşıdığı için bir çocuğun gözaltına alınması nedeniyle Almanlara Nazi geçmişleri de hatırlatıldı.