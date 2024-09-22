Üye Girişi
Haberler

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Almanya'nın Berlin şehrinde kaydedilen bir görüntü büyük tepki çekti. Filistin'e destek gösterisine katılan 10 yaşındaki bir çocuk bayrak taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından dakikalarca kovalanarak gözaltına alındı. Utanç manzarasına çevredekiler de sert tepki gösterdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 10 yaşındaki bir çocuk Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Utanç manzarasına çevredekiler de tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olayda Alman polisinin çocuğu gözaltına aldığı vurgulandı.

NAZİ GEÇMİŞLERİ HATIRLATILDI

Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkenin bayrağını taşıdığı için bir çocuğun gözaltına alınması nedeniyle Almanlara Nazi geçmişleri de hatırlatıldı.

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin Bayrağı İnsan Hakları Filistin Almanya 3-sayfa Berlin İsrail Dünya Polis Çocuk Gazze

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

52 kişinin cansız bedenini teker teker böyle çıkardılar
500

Yorumlar (3)

Babayaro:

Haydi avrupacılar neredesiniz?

29
16
yanıtYanıtla
VEFA:

Türkiye'de caddelerde İsrail bayrağı taşınabildiği, cafeler taşlanmadığı zaman, orada da Filistin bayrağı taşınabilir. Herkese hak ettiği gibi muamele!...

4
5
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Nerde insan hakları

4
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha SON BÖLÜM izle! Deha 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Eylül Pazar bugün kim potaya gitti? Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 34. BÖLÜM FULL İZLE! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? 22 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });