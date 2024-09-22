İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Almanya'nın Berlin şehrinde kaydedilen bir görüntü büyük tepki çekti. Filistin'e destek gösterisine katılan 10 yaşındaki bir çocuk bayrak taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından dakikalarca kovalanarak gözaltına alındı. Utanç manzarasına çevredekiler de sert tepki gösterdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 10 yaşındaki bir çocuk Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Utanç manzarasına çevredekiler de tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olayda Alman polisinin çocuğu gözaltına aldığı vurgulandı.
NAZİ GEÇMİŞLERİ HATIRLATILDI
Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkenin bayrağını taşıdığı için bir çocuğun gözaltına alınması nedeniyle Almanlara Nazi geçmişleri de hatırlatıldı.