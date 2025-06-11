İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak

İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak
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İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak
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Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda zorla durdurulan Madleen Özgürlük Filosu'nda yer alan Türk vatandaşı Suayb Ordu dahil sekiz gönüllü, İsrail tarafından zorla alıkonularak Ramleh gözaltı merkezine kapatıldı. İsrail Mahkemesi, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz'a kadar uzayabileceğini, gönüllülerin belirsiz bir süreyle alıkonulabileceğine hükmetti.

Madleen Özgürlük Filosu'ndan Türk vatandaşı Şuayb Ordu dahil 8 gönüllü, İsrail tarafından alıkonulup Ramleh Gözaltı Merkezi'ne kapatıldı. Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz'a kadar uzayabileceğini, gönüllülerin belirsiz bir süreyle alıkonulabileceğine hükmetti.

ZORLA DURDURULDU, ZORLA TUTULUYORLAR

10 Haziran gecesi İsrail'in Ramleh gözaltı merkezinde yapılan duruşmada, İçişleri Bakanlığı'nın gözaltı kararı mahkeme tarafından kabul edildi. İsrail güçleri, Sicilya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan ve sadece uluslararası sularda seyreden filoyu zorla durdurdu, el koydu ve gönüllüleri iradelerine karşı alıkoydu.

İSRAİL GÖNÜLLÜLERİ "YASADIŞI GİRİŞ" İLE SUÇLUYOR

Aralarında Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya ve Brezilya vatandaşlarının bulunduğu sekiz kişi hakkında "İsrail'e yasadışı giriş" suçlaması yapıldı. Oysa gönüllülerin İsrail'e girme niyeti olmadığı ve rotalarının Filistin Devleti'nin karasularına yönelik olduğu belgelerle sabit.

ADALAH: İNSAN HAKLARI FELAKETİ

İsrail merkezli hukuk örgütü Adalah, söz konusu uygulamayı "tamamen hukuk dışı" olarak tanımladı. Açıklamada "Gönüllüler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine güvenli şekilde dönmelidir. İsrail uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal ediyor" denildi.

HÜCREDE BİR AY TUTULABİLİRLER

Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz 2025'e kadar uzatılabileceğini belirterek, gönüllülerin 72 saatten fazla, belirsiz süreyle alıkonulabileceğini hükme bağladı.

İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacakSuayb Ordu

"EŞİM SINIR DIŞI EDİLME EVRAKLARINI İMZALADI"

İsrail'de sınır dışı edilmeyi bekleyen Suayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, NTV muhabiri Melike Şahin'e açıklamalarda bulundu.

Eşinin hapishanede olduğunu bildiren Ordu, "Evrakları eşim de imzalamış ve şu an şöyle karışık bir durum var; onaylanıp onaylanmayacağına dair işleri imzalamasına rağmen uzatıyorlarmış. Ekipçe bazı kişilerin medyaya olanları duyurabilmesi için erkenden imzalamasına karar verilmiş" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin Şuayb Ordu ile dün görüştüğünü söyleyen Sümeyra Akdeniz Ordu, şunları aktardı: "Özellikle birkaç kere söylemiş 'Sümeyra merak etmesin, iyiyim' diye. Yarın tekrar görüşebilirsiniz demişler, bugün Türk Büyükelçiliğine de izin vermemişler. Bu gece de orada kalacak. Dönüş güzergahına hala net değil."

"İsrailin hoşuna gidebilecek hiçbir şeyi yapmayacağını" söyleyen Ordu, "Ekip arkadaşlarımı da zarara uğratacak hiçbir şey yapmayacağım" dedi.

Ordu, şöyle konuştu: "Bireysel olarak deli cesaretiyle bir şeyler yapabiliriz ama Mavi Marmara'dan ders almış bir ekip olarak, grubun salahiyetini, güvenini de düşünmek zorundayız hepimiz. El birliğiyle çalıştıklarını biliyorum Şuayb'in de ona göre hareket edeceğine eminim. Güveniyorum o noktada vereceği karara."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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