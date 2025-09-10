İsrail'den Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı

(ANKARA) - İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Çanlar Çalıyor" Operasyonu kapsamında Yemen'de Husi propaganda ve askeri kamplarına saldırılar yapıldığını duyurdu.

Husi bağlantılı medya kuruluşu El Masire televizyon kanalı, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anees el-Asbahi ve Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Saree de İsrail'in bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yemen Petrol Şirketi, İsrail savaş uçaklarının, başkentin güneybatısındaki el-Sitteen Caddesi'ndeki bir sağlık istasyonunu hedef aldığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla darbe sözü vermiştik, bugün de Yemen'deki Husi terör örgütüne acı bir darbe daha hazırladık. İsrail Savunma Kuvvetleri, 'Çanlar Çalıyor' Operasyonu kapsamında, Yemen'in Sana ve diğer bölgelerinde Husi propaganda örgütleri de dahil olmak üzere Husi terörist unsurlarının görev yaptığı askeri kamplara saldırıyor. İsrail Devleti'nin uzun kolu, nerede olursa olsun ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit nerede ortaya çıkarsa çıksın, teröre uzanıp saldıracaktır."