Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Yüreklere su serpen açıklama: Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay içinde bitebilir
Yüreklere su serpen açıklama: Savaş birkaç ay içinde bitebilir
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler

İsrail'den Şam'ın merkezine hava saldırısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, saldırıda iki askeri mevzii hedef alındı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan İsrail'in Suriye saldırıları devam ediyor.

ASKERİ MEVZİİLERE SALDIRI

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, saldırıda iki askeri mevzii hedef alındı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

İsrail'den Şam'ın merkezine hava saldırısı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Almanya'dan ülkesine dönmek isteyen Suriyeli mültecilere mesaj: Çalışanlar gitmesin
img

Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
img

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Olsun emevi camiinde namaz kildik israil isgal.edebilir sorun yok.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Şahin:

haberde yolladık ama,dinlemiyorlar yine saldırıya devam ediyorlar,keşke haber yollamasaydık,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Vekiller karşı karşıya geldi, muhalefet salonu terk etti
Hüseyin Yücel, canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 14 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 16 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.