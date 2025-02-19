İsrail'den Şam'a hava saldırısı
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toprak işgaline başlayan İsrail ordusu, gece yarısı dikkat çeken bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam'ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine düzenlenen saldırıda Baas rejiminden kalan silahların hedef alındığı ifade edilirken saldırının görüntüleri de paylaşıldı.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının başkent Şam'ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.
BAAS REJİMİNDEN KALAN SİLAHLAR HEDEF ALINDI
Saldırıda, çöken Baas rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamayla birlikte hava saldırısının görüntüleri de paylaşıldı. İsrail ordusu, Baas rejiminden kalan "silahları hedef almak" bahanesiyle Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor.
İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI VE İŞGALİ
Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.
İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.