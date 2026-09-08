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İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
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İSRAİL ordusunun, Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Lübnan basını, İsrail'in güneydeki Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü, Nebatiye kentine bağlı El-Müsellah Mahallesi ile Yukarı Nebatiye'ye saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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