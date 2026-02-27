İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı

Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerin ardından, İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentinde kamuya ait tüm sığınakların halka açıldığı bildirildi.

Yerel yönetim kaynaklarından yapılan açıklamada, güvenlik risklerine karşı tedbir amacıyla kent genelindeki sivil savunma sığınaklarının hazır hale getirildiği ve vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine İsrail'in farklı kentlerinde de benzer önlemlerin devreye alındığı kaydedildi. Yetkililer, sığınakların olası acil durumlara karşı hazırlık kapsamında açıldığını ifade etti.

İsrail ordusundan (IDF) konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yerel makamlar, halktan resmi duyuruları takip etmelerini ve olağanüstü bir durum halinde sivil savunma talimatlarına uymalarını istedi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin seyrine bağlı olarak bölgede güvenlik önlemlerinin artırılabileceği değerlendiriliyor.