İsrail'de savaş karşıtı protestolara polisten sert müdahale

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık verme bahanesiyle İsrail'in başlattığı saldırılarda yaklaşık 40 bin Filistinli hayatını kaybederken halen Hamas'ın elinde İsrailli esirler bulunuyor. 7 aydır süren ve katliama dönüşen saldırılar sonunda İsraillileri de sokaklara döktü.

PROTESTOCULARA POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Ülkede savaş karşıtı olan grupların yanında ailesi Hamas tarafından esir alınan kişilerin de içlerinde bulunduğu protestocular Netanyahu'nun politikalarına tepki gösterdi. Ellerinde rehin alınmış kişilerin fotoğraflarını taşıyan İsrailliler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

"UTANIN" SESLERİ YÜKSELDİ

Polisin sert müdahalesi sonrası protestocular, çıkan olaylar nedeniyle polislere "Utanın" diye bağırdı. Bir rehine yakını mum yakmaya çalışırken polisin buna izin vermemesi üzerine ortam bir süreliğine gerildi. Rehine yakını daha sonra "Ailemi geri istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in başlattığı saldırılardaysa 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.