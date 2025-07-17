İsrail'de Şas Partisi Hükümetten Istifa Etti

İsrail'de Şas Partisi Hükümetten Istifa Etti
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İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan Şas Partisi, Haredi cemaatin askerlik muafiyetiyle ilgili tartışmalar nedeniyle hükümetten istifa etme kararı aldı. Bu durum, Netanyahu hükümetinin mecliste azınlık konumuna düşmesine yol açtı.

İSRAİL'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerden Şas, Haredilerin askerlikten muafiyetini sağlayacak yasa üzerinde yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle hükümetten istifa etme kararı aldı.

İsrail'de mecliste 11 milletvekiline sahip Şas Partisi'nin dini otoritesi Hahamlar Konseyi, Haredi cemaatin askerlik muafiyetini sağlayacak yasada yaşanan anlaşmazlık nedeniyle partinin hükümetten istifasına karar verdi. Bu kararla, yakın zamanda diğer bir Haredi koalisyon ortağını kaybeden Netanyahu hükümeti, 120 sandalyeli Mecliste 50 milletvekilinin desteklediği azınlık hükümeti konumuna düştü. Buna karşın, Şas Partisi'nin koalisyondan çekilmesine rağmen muhalefetin hükümeti devirme girişimlerini desteklemeyeceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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