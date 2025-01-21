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İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu komutan istifa etti

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Gazze'den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman, istifa ettiklerini açıkladı. Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırıdaki başarısızlığının sorumluluğunu her gün hissettiğini belirtirken Finkelman ise Gazze çevresindeki İsrail vatandaşlarını koruma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek istifasını sundu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ve esir takası beraberinde istifaları getirdi. Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Finkelman istifalarını açıkladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'a istifasını sundu.

"BAŞARISIZLIĞIN SORUMLULUĞUNU İLK GÜNDEN İTİBAREN HER GÜN HİSSETTİM"

Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, bir yıl 3 aydır devam eden saldırılarıyla "Hamas'ın silahlı kanadına ağır darbeler indirdiğini, kuzeyde Hizbullah'ı bugüne kadar eşi görülmemiş biçimde gerilettiğini, İran'ı ve bölgesel faaliyetlerini zayıflattığını" savunan Halevi, "ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlanması, Suriye ordusunun becerilerinin yok edilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerin artırılması" gibi başarılara imza attıklarını ileri sürdü.

"VATANDAŞLARIMIZI KORUMAKTA BAŞARISIZ OLDUM"

Öte yandan, İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurdu.

Finkelman, bir sonraki selefine görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu komutan istifa etti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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