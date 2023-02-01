İsrail'de hayrete düşüren olay! Bilet almayı reddeden çift, bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştı

İsrail'den Belçika'ya uçmaya hazırlanan anne ve baba, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda görevlilere zor anlar yaşattı. Bebeklerine de bilet almayı reddeden çift, akılalmaz bir işe kalkıştı. Bebeklerini havalimanı kontrol noktasında bırakıp uçağa binmeye çalışan çifti polis ekipleri gözaltına aldı.

İsrail'in Tel Aviv şehrinde bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Belçika'ya uçmaya hazırlanan anne ve baba, bebek arabasında bulunan çocuklarına bilet almayı kabul etmedi. Görevlilerin uyarısının ardından tartışma çıktı.

BEBEKLERİNİ BIRAKIP UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞTILAR

Bebeklerini havalimanı kontrol noktasında bırakan çift, uçağa binmeye çalıştı. Bebeği görenler polise haber verdi. Polis, anne ve babayı pasaport kontrol bölümünde gözaltına aldı.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIM"

Havayolu şirketinin görevlisi, İsrail basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını, gördüklerine inanamadığını söyledi. İsrail Havalimanları Kurumu yetkilileri, çiftin 1 Numaralı Terminale check-in masası kapandıktan sonra ulaştıklarını, yetkililer ile görüşme yapmak için bebeklerini bantlı konveyör alanında bıraktıklarını belirtti.