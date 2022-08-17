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İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması

Dünya Haberleri

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Herzog sosyal medya mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum- geçen yıl öncülük ettiğimiz, İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi.

Herzog bir diğer mesajında ise Ortadoğu'da iyi komşuluk ilişkilerinin herkes için önemli olduğunu vurgulayarak Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar gibi tüm inanç mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise "İsrail ve Türkiye, geri dönen büyükelçiler de dahil olmak üzere, milletlerimiz arasındaki tam diplomatik bağları yeniden kurma kararı aldı. Bu, sadece ikili ilişkilerimizi derinleştirmeye değil, bölgesel istikrarı güçlendirmeye de katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Türkiye Herzog İsrail Dünya Haberler

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