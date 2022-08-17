İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Herzog sosyal medya mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum- geçen yıl öncülük ettiğimiz, İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi.