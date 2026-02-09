İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine sahne oldu. Avustralya basınında yer alan haberlere göre, başta Sydney ve Melbourne olmak üzere birçok kentte binlerce kişi Herzog'un ziyaretini protesto etti.

GÖSTERİLER BÜYÜK KENTLERDE YOĞUNLAŞTI

Yerel medya kuruluşları, protestoların özellikle Sydney ve Melbourne'de yoğunlaştığını aktardı. Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına tepki gösterirken, Filistin halkıyla dayanışma mesajları içeren pankartlar ve sloganlar taşıdı. Bazı protestolarda Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Herzog'un ziyareti kapsamında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Avustralya basını, özellikle Sydney'de belirlenen güvenlik bölgelerinde polis varlığının artırıldığını, bazı alanlarda protestoların sınırlandırıldığını yazdı. Polis yetkilileri, uygulamaların kamu güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bazı gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yerel haber kaynaklarına göre, polis kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu ve bazı protestocular gözaltına alındı. İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise müdahalelerin protesto ve ifade özgürlüğü açısından endişe verici olduğunu savundu.

Herzog'un ziyareti, 14 Aralık'ta Bondi Plajı'nda 15 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından Anthony Albanese'nin daveti üzerine gerçekleşti.

Ancak ziyaret, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Avustralya medyasında yer alan yorumlarda, ziyaretin toplumda farklı kesimler arasında görüş ayrılıklarını derinleştirdiği ifade edildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Avustralya hükümeti, ziyaretin diplomatik bir nitelik taşıdığını belirterek protesto hakkına saygı duyulduğunu, ancak kamu düzeni ve güvenliğinin öncelikli olduğunu bildirdi.