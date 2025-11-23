Haberler

İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi
Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Hizbullah'ın üst düzey bir ismini hedef aldığı belirtildi. Lübnan basını ise saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini bildirdi. Adraee, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birinin hedef alındığını iddia etti.

Lübnan basını ise saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
