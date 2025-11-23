İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Hizbullah'ın üst düzey bir ismini hedef aldığı belirtildi. Lübnan basını ise saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini bildirdi. Adraee, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birinin hedef alındığını iddia etti.
Lübnan basını ise saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya