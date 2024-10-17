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İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

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İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü öne sürüldü. İsrail ordusu ise, "Sinvar'ın ölüp ölmediği kontrol ediliyor" açıklamasında bulundu.

İsrail basını, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia etti.

Sinvar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine gittiği sırada İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye'nin yerine seçilmişti. İsrail basını, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü iddia ederken, İsrail ordusu ise bu ihtimali araştırdığını belirtti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

İsrail, Hamas'ın lideri Sinvar'ı 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

İsmail Haniye Yahya Sinvar Tahran İsrail Güncel Dünya İran

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Yorumlar (19)

Bulent Turker:

Ulan İsrail büyük devletsin helal sana. Biz de 20 yıldır terörist başına ip sallıyoz. O da iplemiyor. Bizimkileri bir de yola getirdi..

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ayşe tekin:

öldürüldü değil şehit oldu!

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Emre Yeşilyurt:

Aynısı bize de olacak verin 800 tl

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Mülayim sert:

Ortadoğu'nun barışa huzura ihtiyacı var terör bu bölgenin kaderi değil pkk deaş Hizbullah Hamas pyd gibi bütün terör örgütleri yok edilmeli.

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Yusuf Yorulmaz:

Yahu birileri dur desin yeter...

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ismail athan:

İsrail unutmasın her öldürülenin yerine gelen daha cesur ve Bilge sahiptir çünkü gelenlerin annesi babası kardeşi abisi bütün yakınları Gözlerin önünde öldürülmüştür yaşasın Filistin yaşasın Hamas

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Emre null:

bu hamas Hizbullah iran ya israille işbirliği içindeler ya da zerre kadar akılları yok isrial surekli saldiriyor hergun onalrcasini öldürüyor bunlar ayda bir bir saldırı yapıp sonra sessizliğe bürünüyorlar Alalh Kuranda savasta sebattan devamlılığını bahseder ve der ki eger aralıksız devam edersin mutlaka onalra zayiat verdirir pes ettirsiniz anlaminda ayetleri var bak Atatürk ne yaptı büyük taarruz dedi j Türk halkı herseyi ile surekli aralıksız netice alıncaya kadar savaştı ve kazandi oyle bekleyip ayda bir saldırı ile değil

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Demir Acer:

filistinliden cok aralarinda filistin gibi gorunen mosad ve cia ajanlari var aninda koordinatlarini bildiriyorlarki israil bombalasin

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Halit:

itrail kendilerini yok ediyorlar haberleri yok

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Mert Kalyoncu:

Onca dua ve toplu halde beddua seansları işe yaramamış olacak ki, İsrail borusunu öttürüyor dilediği gibi.

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