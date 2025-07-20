İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu gıda zehirlenmesi yaşadı. Doktorları, Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak üç gün boyunca dinleneceğini açıkladı.

KABİNE TOPLANTISINA KATILMADI

İsrail basınında yer alan haberde; tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu, vücuttaki sıvı eksikliği nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA PROSTATI ALINMIŞTI

Netanyahu'ya 2023 yılında kalp pili takılmış ve geçtiğimiz aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduktan hemen sonra da prostatı alınmıştı.