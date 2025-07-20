İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu tükettiği bozuk gıda nedeniyle zehirlendi. Gece saatlerinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Nertanyahu'nun bağırsak iltihabı şikayetiyle tedavi altına alındığı ve damardan sıvı verildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu gıda zehirlenmesi yaşadı. Doktorları, Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak üç gün boyunca dinleneceğini açıkladı.

KABİNE TOPLANTISINA KATILMADI

İsrail basınında yer alan haberde; tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu, vücuttaki sıvı eksikliği nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA PROSTATI ALINMIŞTI

Netanyahu'ya 2023 yılında kalp pili takılmış ve geçtiğimiz aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduktan hemen sonra da prostatı alınmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
4 çocuğa hayvan dışkısı yediren utanmaza ödül gibi ceza

4 çocuğa dışkı yediren utanmaza ödül gibi ceza
Haberler.com
500

Yorumlar (117)

Haber Yorumlarıknn_karani:

ya rabbi sen beter et

Yorum Beğen1576
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıckqymb7y2m:

Allah’ım Sen Müslüman Kardeşlerimiz İçin Azraili Gönder

yanıt460
yanıt16
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Amin sırada baştaki var

yanıt159
yanıt99
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Tevbe Suresi, 24. Ayet... MÜSLÜMANLAR SAVAŞA !!! .... sadece duayla BU İŞLER OLMUYOR !!! .... Tevbe Suresi, 24. : "(EY RESULÜM, ONLARA) De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazanmış olduğunuz malınız mülkünüz, batmasından korktuğunuz ticaretiniz ve beğendiğiniz konutlar, meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve O’NUN YOLUNDA CİHAD ETMEKTEN daha sevgili ise, artık Allah’ın (AZAP) emri gelinceye kadar bekleyin ! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez”

yanıt153
yanıt12
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

şu olumsuz ti atan hainler kesin onlardandir

yanıt141
yanıt14
Haber YorumlarıYusuf Yuğsat:

amin darısı 19 kafire

yanıt50
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Yaptığı zulümlerin cezasını çekmeden sürünmeden ,ölümü çok isteyip te ölümün acısını çekmeden ölmesin.

yanıt106
yanıt1
Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

beter kelimesi ingilizce kelime BETTER a benziyor. Rabbi kelimesi ise ingilizce kelime Rib Eye Steak e benziyor. Et kelimesi ise Türkçe kelime ET e benziyor. Yani mesela ET.

yanıt4
yanıt24
Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Netanhyahu sadece emir veriyor. Kimseyi öldùrmemiş sayılabilir Ahiret gûnünde.

yanıt1
yanıt69
Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Netanyahu.. EMİR veriyor.. askerler ise.. öldürüyor olabilir. Yani ahiret gününde.. hatıralar sorgulanınca.. öldüren suçludur olacak galiba. Emir vermiş diye yapman şartmıydı sorusu sorulabilir ahiret gününde.

yanıt0
yanıt32
Tüm 117 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Yönetimi kadınlar devraldı, erkeklerin girişi yasaklandı
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar

Real Madridli eski yıldızdan olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.