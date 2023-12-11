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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı

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Gazze'de 2 aydan fazla bir süredir katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'yi de hedef alan bir mesaj yayınladı. Yair, "Free Kurdistan" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından "Free Kurdistan" paylaşımı yaptı. Netanyahu'nun bu paylaşımı tepki çekti.

KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da tam bir katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dur durak bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze Kasabı" dediği Netanyahu'nun oğlu da tıpkı babasının izinde. Sık sık skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Yair Netanyahu bu kez de Türkiye'yi hedef alan bir mesaj yayınladı. Yair'in Instagram hesabından paylaştığı görselde "Free Kurdistan / Özgür Kürdistan" ifadeleri yer alıyor. Bu paylaşım birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte o paylaşım ve tepkiler:

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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