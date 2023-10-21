İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Miami'de tatil yapıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların devam ettiği bir dönemde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatil yaptığı iddia edildi. Yair Netanyahu'nun yayınladığı son fotoğrafında New York'ta olması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aşırıcı ve tartışmalı çıkışlarıyla adından söz ettiren oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatilde olduğu iddia edildi. Yair'in yayınladığı son fotoğrafında New York'ta olması iddiaları kuvvetlendirdi.

DÜNYA ONU ACIMASIZLIĞIYLA TANIDI

İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Bu nedenle birçok insanın tepkisinin odağında yer alan İsrail Başbakanı Netanyahu ise katı söylemleriyle ateşe benzin döküyor.

SON PAYLAŞIMI YİNE ABD'DEN

Ancak Netanyahu'nun da kendi gibi tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'nun ülkesi katliam yaparken ABD'nin Miami eyaletinde de tatilde olduğu iddia edildi. Yair'in sosyal medya hesabından İsrail'deki gelişmelere ilişkin paylaşımlar yaptığı görülüyor. Ancak kendi fotoğrafını son paylaştığı konumun New York olması, tatil iddialarını kuvvetlendiriyor.