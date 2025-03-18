İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını tavsiye ettiğini söyledi.

"MÜZAKERELER SADECE ATEŞ ALTINDA YÜRÜTÜLECEK"

Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı. İsrail'in artık Hamas'a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyeceğini belirten Netanyahu, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç" dedi.

400'ÜN ÜZERİNDE GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

HAMAS: İSRAİL VERDİĞİ SÖZLERE UYMADI

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

"TAM BİR ALDATMACA"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti. İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Gazze'de soykırım politikasına 'Dur' denmeli" dedi.