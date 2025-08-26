İsrail Başbakanı Netanyahu, Hastane Saldırısını 'Trajik Kaza' Olarak Nitelendirdi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasser Hastanesi'ne düzenledikleri saldırının 'trajik bir kaza' olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, " İsrail, Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail, gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, askeri yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.