ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

İsrail medyası ABD ve Fransa'nın gündeme getirdiği 21 günlük geçici ateşkes teklifine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeşil ışık yaktığını bildirdi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kanal 12 televizyonunun haberinin ardından açıklama yapan başbakanlık ofisi ise, Lübnan'la ateşkes haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Haberlerin sahte olduğunu belirten ofis, "Başbakan teklife yanıt bile vermedi" dedi.

Yine Kanal 12'nin Netanyahu'nun Lübnan'daki hava saldırılarını hafifletme emri verdiğini belirten haberi de, ofis tarafından reddedildi. Aşırı sağcı koalisyon ortaklarından oluşan İsrail hükümeti, geride kalan bir yılda Gazze Şeridi'nde ne zaman ateşkese yaklaşılsa benzer bir tutum sergiledi.

NETANYAHU'DAN "SALDIRILARA DEVAM EDİN" TALİMATI

Masaya yeni şartlar getirerek ateşkesi baltalayan Netanyahu iktidarı, rehine yakınlarının neredeyse her gün gerçekleşen gösterilerine de aldırış etmedi. Resmi açıklamadaki "Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi" özellikle dikkat çekici.

KATZ: KUZEYDE ATEŞKES OLMAYACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da, Netanyahu'dan sonra yaptığı açıklamada "Kuzeyde ateşkes olmayacak" dedi. İsrail'in Lübnan'ı hedef aldığı hava saldırıları dördüncü gününde, bombardımanda 650'den fazla insan hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında onlarca çocuk ve kadın var.