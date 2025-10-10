İsrail ateşkesi bozdu: Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlendi!

İsrail, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırı gerçekleştirdi.

4 ÖLÜ, 40 KAYIP

Varılan ateşkesi henüz onaylamayan İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini hedef aldı. İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de kayboldu. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

TRUMP VE HAMAS ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Orta Doğu'da süren çatışmaları bitirecek anlaşmada sona yaklaşılırken, Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor" demişti.