İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, bir grup Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürülen 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampında yürüyüş düzenledi.

İsrail askerleri, Celezun yakınlarındaki Beit El Yahudi yerleşim birimi yakınlarına kadar ilerleyen Filistinlilere plastik mermi ile gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, olayda 2 Filistinlinin yaralandığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bilgisini paylaştı.

Ramallah'ın Umm Safa köyünde dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından yaraladığı 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 yaşındaki Fevzi Mahalfe de dün gece Sebastiya beldesinde aracıyla seyir halindeyken İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmuştu.