İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü

İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü
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İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü
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Gazze'deki Al-Awda ve Al-Aksa hastanelerinden sağlık görevlileri, İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtım noktasına yaklaşan en az 15 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, yardım noktaları civarında en az 274 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Gazze'de faaliyet gösteren Al-Awda ve Al-Aksa hastanelerinden sağlık görevlileri, İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına yaklaşmaya çalışan en az 15 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı resmi açıklamada, GHF'nin faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana yardım noktaları civarında en az 274 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Netzarim Koridoru'nda yaşanan ateş açma olayının tam saati bilinmiyor. Ancak İsrail ordusu, bu ayın başlarında Filistinlilere, yardım dağıtım noktalarına giden yolların akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında kapalı askeri bölge olduğunu ve bu saatlerde bu bölgelerde bulunulmaması gerektiğini duyurmuştu. Buna karşılık, Gazze İnsani Yardım Vakfı bu saatlerde de yardım dağıtımının devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgedeki insani ihtiyaçları yeterince karşılamadığı ve operasyonlarının tehlikeli olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor. Bazı uzmanlar, yardım çalışmalarının güvenliğinin sağlanamadığını ve bunun gönüllüleri tehlikeye attığını savunuyor.

İsrail ise bu düzenlemelerin, yardımların Hamas'ın eline geçmesini önlemek için zorunlu olduğunu ifade ediyor.

İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü

İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları2rc9ghxc9z:

gerçek soykırım burada

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Haber Yorumlarıesra ceylan:

Kassam tugayları ne yapıyor ortalıkta görünmüyorlar.

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