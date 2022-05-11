İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Haberler

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İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Kahreden olay sonrası Al Jazeera'den sert bir açıklama yapılırken saldırı anında yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Shireen Abu Akleh'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Abu Akleh'in Cenin'deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet etiği ifade edildi. Al Jazeera, muhabirin vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği olduğunu açıkladı. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu ise, askerlerle Filistinli silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada gazetecilerin vurulmuş olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kanaldan yapılan açıklamada ise "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi. Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz. Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz." denildi.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Akile'nin vurulduğu sırada yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı. Al Jazeera'den Nida ibrahim, basına yansıyan videolarda Akile'nin kafasından vurulduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu durum tahmin edersiniz ki Akile ile birlikte çalışan gazeteciler için bir şok" dedi. İbrahim, 2000 yılından beri aynı kanalda çalışan Akile için "Çok saygın bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

İsrail, Dünya, Güncel, Haberler

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