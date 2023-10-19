İsrail askeri aracı, yaralıları taşıyan ambulansı böyle engelledi

Gazze'yi abluka altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail, yaralıları taşıyan ambulansların geçişine de izin vermiyor. Beytüllahim'de çekilen bir görüntü "Sivillerle işimiz yok, Hamas'la mücadele ediyoruz" diyen Tel Aviv yönetimini bir kez daha yalanladı.

Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları sürerken bölgeden gelen bir görüntü tek amaçlarının Hamas'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Tel Aviv yönetiminin gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASKERİ ARAÇ, AMBULANSI ENGELLEDİ

Beytüllahim'deki Dheisheh kampı yakınlarında kaydedilen görüntüde yaralıları taşıyan bir ambulansın İsrail askeri aracı tarafından kasıtlı engellendiği görülüyor. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Günlerdir dünyanın gözü önünde devam eden saldırılarda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti.