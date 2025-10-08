Haberler

İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi
Güncelleme:
İsrail, Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan 'Vicdan' isimli gemiye saldırırken, alıkoyulan kişiler arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partili vekil Sema Silkin Ün de yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki "Vicdan" isimli gemiyi uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

İSRAİL'DEN "VİCDAN" GEMİSİNE BASKIN

İsrail'in İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisine düzenlenen baskınında kameralar kırılırken çok sayıda aktivist de alıkoyuldu.

3 VEKİLİMİZİ ALIKOYDULAR

İsrailli askerler tarafından alıkoyulan kişiler arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de yer aldığı ortaya çıktı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ

Vekillerle iletişim tamamen kesilirken İsrail tarafından alıkonulan vekiller için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

"BUNLAR BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR"

Kurtulmuş "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp gazze deyip oy topluyor cepheye saadetliler gidiyor fikra bu kadar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseennu:

Çok şiddetli kınayın ülkemizin milletvekillerini alıkoymuşlar ,daha şiddetli kınamamız lazım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPrenses Eyşan tv:

çok gülüyorum ben bunlara ya. kıllarına zarar gelmeyeceğini adın gibi biliyorsun zaten. risk olsa ne o gider ne sen bu açıklamayı yapabilirsin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveysel B:

akpden yokmu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
