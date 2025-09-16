Haberler

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde topyekün işgal başlatan İsrail ordusu, Yemen'e saldıracağını açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" denildi.

Gazze Şeridi'nde topyekûn kara harekâtı başlatan İsrail ordusu, saldırılarını farklı cephelere yayma hazırlığında. Gece boyunca Gazze kent merkezinde yoğun bombardıman ve şiddetli patlamalar yaşanırken, İsrail tanklarının bölgeye girdiği görüntüler de dünyaya yansıdı.

"GEMİLER DERHAL TAHLİYE EDİLSİN"

Kara harekâtıyla birlikte Gazze'de hayat durma noktasına gelirken, İsrail'den bu kez Yemen'e yönelik saldırı tehdidi geldi. Yapılan açıklamada, "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başlamasıyla birlikte saldırılarda 35'i Gazze kentinde olmak üzere 38 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU: İLERLEYEN GÜNLERDE ŞEHİR TAMAMEN KUŞATILACAK

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEthem Karabag:

İslam işbirlikçi teşkilatı derhal toplanın çok sert kınama yapacaz

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

bize saldırırlarsa ve halkımız kendı capında karsılık verirse ve hukumetın bizim halka tepkısını merak edıyorum bakalım ne olacak gorecegiz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Şuanda o kadar sinirliyim ki korkunç derecede kınıyorum. Kahrolsun İsrail. Neyse keyfim yerine gelmesi için Starbucks gideyim de bi kahve içeyim. :DDDDDD :DDD

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalil ibrahim demirtaş:

Anneniz sizinle içecek mi ? Afiyet olsun

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

TC göstermelik muhtemelen klasik Chpli esasen siyonist

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEthem Karabag:

En büyük Ve En gizli Ve En güçlü silahımız var İsrail seni kınıyoruz ha demedi demeyin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bize saldırın da artık savaş başlasın…M.Kamal’in askerleri cepheye ilk önce koşarlar kesin..Ama onların saflarında savaşmak için…

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
