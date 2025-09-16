İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

Gazze Şeridi'nde topyekûn kara harekâtı başlatan İsrail ordusu, saldırılarını farklı cephelere yayma hazırlığında. Gece boyunca Gazze kent merkezinde yoğun bombardıman ve şiddetli patlamalar yaşanırken, İsrail tanklarının bölgeye girdiği görüntüler de dünyaya yansıdı.

"GEMİLER DERHAL TAHLİYE EDİLSİN"

Kara harekâtıyla birlikte Gazze'de hayat durma noktasına gelirken, İsrail'den bu kez Yemen'e yönelik saldırı tehdidi geldi. Yapılan açıklamada, "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başlamasıyla birlikte saldırılarda 35'i Gazze kentinde olmak üzere 38 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU: İLERLEYEN GÜNLERDE ŞEHİR TAMAMEN KUŞATILACAK

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.